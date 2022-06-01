Uzņēmumu katalogs
Tealium
Tealium Algas

Tealium algas svārstās no $81,216 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $254,592 Kiberdrošības analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Tealium. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $81.2K
Klientu panākumi
$122K
Modes dizainers
$99.5K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$85K
Produkta vadītājs
$151K
Kiberdrošības analītiķis
$255K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$179K
Risinājumu arhitekts
$144K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Tealium, ir Kiberdrošības analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $254,592. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tealium, ir $132,814.

