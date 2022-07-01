Uzņēmumu katalogs
TDS
TDS Algas

TDS algas svārstās no $44,765 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $140,700 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TDS. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $73K

Full-Stack programmatūras inženieris

Grāmatvedis
$70.2K
Klientu apkalpošana
$44.8K

Datu zinātnieks
$51.2K
Pārdošana
$141K
Riska kapitāla investoris
$56.7K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TDS, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $140,700. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TDS, ir $63,444.

