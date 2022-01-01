Uzņēmumu katalogs
TDK
TDK Algas

TDK algas svārstās no $15,672 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $256,275 Materiālu inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TDK. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Aparatūras inženieris
Median $156K

ASIC inženieris

Programmatūras inženieris
Median $166K

Mašīnmācīšanās inženieris

Mehānikas inženieris
Median $170K

Datu zinātnieks
$15.7K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$122K
Materiālu inženieris
$256K
Produkta dizainers
$88.5K
Produkta vadītājs
$106K
Projektu vadītājs
$56.4K
Tehnisko programmu vadītājs
$218K
BUJ

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại TDK là Materiālu inženieris at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $256,275. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại TDK là $138,853.

