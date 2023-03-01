Uzņēmumu katalogs
TDCX
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

TDCX Algas

TDCX algas svārstās no $11,390 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $42,870 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TDCX. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Pārdošana
Median $42.9K
Administratīvais asistents
$26.3K
Biznesa analītiķis
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Biznesa attīstība
$30K
Klientu apkalpošana
$23.6K
Klientu apkalpošanas operācijas
$28.6K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$14.7K
Mārketings
$37.2K
Mārketinga operācijas
$36.5K
Personāla atlases speciālists
$11.4K
Programmatūras inženieris
$15.1K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TDCX, ir Pārdošana ar gada kopējo atlīdzību $42,870. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TDCX, ir $28,558.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta TDCX

Saistītie uzņēmumi

  • Stripe
  • Intuit
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi