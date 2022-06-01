Uzņēmumu katalogs
TD SYNNEX
TD SYNNEX Algas

TD SYNNEX algas svārstās no $43,396 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $179,100 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TD SYNNEX. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $155K
Biznesa analītiķis
$51.8K
Biznesa attīstība
Median $78K

Korporatīvā attīstība
$47.7K
Finanšu analītiķis
$53.9K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$69.3K
Produkta dizainers
$97K
Produkta vadītājs
$69.8K
Programmu vadītājs
$58.6K
Pārdošana
$43.4K
Pārdošanas inženieris
$99.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$179K
Tehnisko programmu vadītājs
$61.8K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TD SYNNEX, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $179,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TD SYNNEX, ir $69,345.

Citi resursi