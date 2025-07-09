Uzņēmumu katalogs
TD Securities Algas

TD Securities algas svārstās no $58,267 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $301,500 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TD Securities. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $92.1K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Investīciju banķieris
Median $107K
Kiberdrošības analītiķis
Median $115K

Grāmatvedis
$121K
Biznesa operācijas
$68.6K
Biznesa operāciju vadītājs
$106K
Biznesa analītiķis
$58.3K
Datu analītiķis
$85.4K
Finanšu analītiķis
$59.7K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$86.7K
Produkta vadītājs
$302K
Programmu vadītājs
$100K
Projektu vadītājs
$280K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TD Securities, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $301,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TD Securities, ir $100,437.

