Uzņēmumu katalogs
Tata Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

  • Greater Bengaluru

Tata Group Programmatūras inženierijas menedžeris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Tata Group kopā ir ₹9.42M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹9.42M
Līmenis
L5
Pamatalga
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Bonuss
₹524K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Group uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženierijas menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Tata Group in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹11,970,911. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Group Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹9,253,615.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tata Group

Saistītie uzņēmumi

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi