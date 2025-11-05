Uzņēmumu katalogs
Tata Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Mārketings

  • Visas Mārketings algas

  • Mumbai Metropolitan Region

Tata Group Mārketings Algas Mumbai Metropolitan Region

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Mārketings datis par Tata Group lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Group uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Mārketings piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Tata Group in Mumbai Metropolitan Region, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,457,410. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Group Mārketings pozīcijai in Mumbai Metropolitan Region, ir ₹3,147,416.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tata Group

Saistītie uzņēmumi

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi