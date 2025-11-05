Uzņēmumu katalogs
Tata Group
Tata Group Datu zinātnieks Algas Greater Bengaluru

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Tata Group kopā ir ₹1.46M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.46M
Līmenis
Senior Consultant
Pamatalga
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tata Group?
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Group uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Tata Group in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,511,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Group Datu zinātnieks pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹1,455,538.

