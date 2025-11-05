Uzņēmumu katalogs
Vidējā Ķīmijas inženieris kopējā atlīdzība in Greater Amsterdam Area Tata Group svārstās no €61.3K līdz €87.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Group uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Ķīmijas inženieris pozīcijai Tata Group in Greater Amsterdam Area, ir gada kopējā atlīdzība €87,511. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Group Ķīmijas inženieris pozīcijai in Greater Amsterdam Area, ir €61,333.

