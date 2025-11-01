Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services
  • Algas
  • Riska kapitāla investors

  • Visas Riska kapitāla investors algas

Tata Consultancy Services Riska kapitāla investors Algas

Mediānā Riska kapitāla investors atlīdzības in India pakete Tata Consultancy Services kopā ir ₹498K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Tata Consultancy Services
Associate
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹498K
Līmenis
L3
Pamatalga
₹498K
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tata Consultancy Services?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Asociētais darbinieks

Analītiķis

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Riska kapitāla investors pozīcijai Tata Consultancy Services in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹689,298. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Riska kapitāla investors pozīcijai in India, ir ₹350,064.

