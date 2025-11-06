Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Canada

Tata Consultancy Services Programmatūras inženieris Algas Canada

Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Tata Consultancy Services svārstās no CA$83.8K year C1 līmenim līdz CA$112K year C5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$99.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Iesācēju līmenis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
IT Analyst
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Sistēmu inženieris

Tīmekļa izstrādātājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Tata Consultancy Services in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$121,801. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$96,296.

Citi resursi