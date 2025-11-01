Projektu menedžeris atlīdzība in India Tata Consultancy Services svārstās no ₹1.3M year C3A līmenim līdz ₹3.35M year C4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.99M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹1.3M
₹1.28M
₹0
₹15.3K
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)