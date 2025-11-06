Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Produkta dizaineris Algas New York City Area

Mediānā Produkta dizaineris atlīdzības in New York City Area pakete Tata Consultancy Services kopā ir $120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Kopā gadā
$120K
Līmenis
C4
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

UX dizainers

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Tata Consultancy Services in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $200,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Produkta dizaineris pozīcijai in New York City Area, ir $120,000.

