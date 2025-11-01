Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Mārketings

  • Visas Mārketings algas

Tata Consultancy Services Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in United States Tata Consultancy Services svārstās no $177K līdz $251K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$200K - $228K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$177K$200K$228K$251K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Tata Consultancy Services in United States, ir gada kopējā atlīdzība $251,045. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Mārketings pozīcijai in United States, ir $176,583.

Citi resursi