Tata Consultancy Services Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas Mexico

Mediānā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) atlīdzības in Mexico pakete Tata Consultancy Services kopā ir MX$244K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Kopā gadā
MX$244K
Līmenis
C1Y
Pamatalga
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bonuss
MX$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tata Consultancy Services?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai Tata Consultancy Services in Mexico, ir gada kopējā atlīdzība MXMX$8,932,909. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai in Mexico, ir MXMX$4,664,256.

