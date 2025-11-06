Uzņēmumu katalogs
  • Algas
  • Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)

  • Visas Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) algas

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas Greater Toronto Area

Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) atlīdzība in Greater Toronto Area Tata Consultancy Services kopā ir CA$114K year C3A līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$99.6K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$140,433. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai in Greater Toronto Area, ir CA$99,640.

Citi resursi