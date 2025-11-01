Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

Tata Consultancy Services Aparatūras inženieris Algas

Vidējā Aparatūras inženieris kopējā atlīdzība in India Tata Consultancy Services svārstās no ₹209K līdz ₹298K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹240K - ₹280K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹209K₹240K₹280K₹298K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Aparatūras inženieris datis par Tata Consultancy Services lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Aparatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Tata Consultancy Services in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹298,172. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Aparatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹208,976.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tata Consultancy Services

Saistītie uzņēmumi

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi