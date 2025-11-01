Uzņēmumu katalogs
Vidējā Datu zinātnes menedžeris kopējā atlīdzība in India Tata Consultancy Services svārstās no ₹4.08M līdz ₹5.56M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹4.36M - ₹5.27M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹4.08M₹4.36M₹5.27M₹5.56M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes menedžeris pozīcijai Tata Consultancy Services in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,561,524. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Datu zinātnes menedžeris pozīcijai in India, ir ₹4,075,255.

