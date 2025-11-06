Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services Datu analītiķis Algas Kolkata Metropolitan Area

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Datu analītiķis datis par Tata Consultancy Services lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Tata Consultancy Services in Kolkata Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,450,412. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Datu analītiķis pozīcijai in Kolkata Metropolitan Area, ir ₹365,547.

