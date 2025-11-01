Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Biznesa attīstība

  • Visas Biznesa attīstība algas

Tata Consultancy Services Biznesa attīstība Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$141K - CA$164K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Biznesa attīstība dati par Tata Consultancy Services lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Biznesa attīstība piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai Tata Consultancy Services in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$182,311. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Biznesa attīstība pozīcijai in Canada, ir CA$130,222.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tata Consultancy Services

Saistītie uzņēmumi

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi