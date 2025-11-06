Biznesa analītiķis atlīdzība in Greater Toronto Area Tata Consultancy Services svārstās no CA$92K year C2 līmenim līdz CA$114K year C3B līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$96.4K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$92K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)