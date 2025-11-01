Uzņēmumu katalogs
Tata Consultancy Services
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Biznesa operācijas

  • Visas Biznesa operācijas algas

Tata Consultancy Services Biznesa operācijas Algas

Vidējā Biznesa operācijas kopējā atlīdzība Tata Consultancy Services svārstās no SGD 94.6K līdz SGD 134K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tata Consultancy Services kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā kopējā kompensācija

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Biznesa operācijas datis par Tata Consultancy Services lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+SGD 75.7K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.7K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tata Consultancy Services uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Biznesa operācijas piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operācijas pozīcijai Tata Consultancy Services, ir gada kopējā atlīdzība SGD 134,344. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tata Consultancy Services Biznesa operācijas pozīcijai, ir SGD 94,625.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tata Consultancy Services

Saistītie uzņēmumi

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi