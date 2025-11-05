Uzņēmumu katalogs
Tango Programmatūras inženieris Algas Warsaw Metropolitan Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Warsaw Metropolitan Area pakete Tango kopā ir PLN 346K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tango kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kopā gadā
PLN 346K
Līmenis
Senior
Pamatalga
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonuss
PLN 38K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tango uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Tango in Warsaw Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība PLN 463,932. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tango Programmatūras inženieris pozīcijai in Warsaw Metropolitan Area, ir PLN 313,940.

