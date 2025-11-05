Uzņēmumu katalogs
Tango
Tango Programmatūras inženieris Algas Ukraine

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Ukraine pakete Tango kopā ir UAH 4.01M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tango kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Kopā gadā
UAH 4.01M
Līmenis
hidden
Pamatalga
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonuss
UAH 0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tango?
+UAH 2.43M
+UAH 3.72M
+UAH 836K
+UAH 1.46M
+UAH 920K
Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tango uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Tango in Ukraine, ir gada kopējā atlīdzība UAH 6,209,528. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tango Programmatūras inženieris pozīcijai in Ukraine, ir UAH 3,920,156.

Citi resursi