Uzņēmumu katalogs
Tango
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Toronto Area

Tango Programmatūras inženieris Algas Greater Toronto Area

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tango kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Programmatūras inženieris datis par Tango lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tango uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Tango in Greater Toronto Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$233,218. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tango Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Toronto Area, ir CA$233,218.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tango

Saistītie uzņēmumi

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi