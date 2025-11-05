Uzņēmumu katalogs
Syntax
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Montreal

Syntax Programmatūras inženieris Algas Greater Montreal

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Montreal pakete Syntax kopā ir CA$80.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Syntax kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$80.3K
Līmenis
3
Pamatalga
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Syntax?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Syntax in Greater Montreal, ir gada kopējā atlīdzība CA$199,057. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Syntax Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Montreal, ir CA$116,670.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Syntax

Saistītie uzņēmumi

  • DoorDash
  • Google
  • Microsoft
  • Amazon
  • Square
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi