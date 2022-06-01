Uzņēmumu katalogs
Symphony Technology Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Symphony Technology Group Algas

Symphony Technology Group algas svārstās no $39,513 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $54,879 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Symphony Technology Group. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $39.5K
Produkta menedžeris
$54.9K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Symphony Technology Group, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $54,879. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Symphony Technology Group, ir $47,196.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Symphony Technology Group

Saistītie uzņēmumi

  • Dropbox
  • Databricks
  • Flipkart
  • Square
  • Tesla
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/symphony-technology-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.