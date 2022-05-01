Uzņēmumu Katalogs
Swvl
Swvl Algas

Swvl algu diapazons svārstās no $6,139 kopējā atalgojumā gadā Grāmatvedis apakšējā galā līdz $138,153 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Swvl. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Grāmatvedis
$6.1K
Produkta vadītājs
$108K
Projektu vadītājs
$12.1K

Programmatūras inženieris
$19.3K
Programmatūras inženieru vadītājs
$138K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Swvl, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $138,153. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Swvl, ir $19,296.

