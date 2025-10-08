Uzņēmumu katalogs
Swisscom
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • DevOps inženieris

  • Netherlands

Swisscom DevOps inženieris Algas Netherlands

DevOps inženieris atlīdzība in Netherlands Swisscom svārstās no €56.5K year Software Engineer līmenim līdz €79.8K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Netherlands pakete kopā ir €63.8K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swisscom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

€142K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam €26.6K+ (dažreiz €266K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swisscom?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots DevOps inženieris pozīcijai Swisscom in Netherlands, ir gada kopējā atlīdzība €89,577. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Swisscom DevOps inženieris pozīcijai in Netherlands, ir €58,929.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Swisscom

Saistītie uzņēmumi

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi