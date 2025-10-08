DevOps inženieris atlīdzība in Netherlands Swisscom svārstās no €56.5K year Software Engineer līmenim līdz €79.8K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Netherlands pakete kopā ir €63.8K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swisscom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
