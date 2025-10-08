Uzņēmumu katalogs
Swisscom
DevOps inženieris atlīdzība in Greater Zurich Area Swisscom svārstās no CHF 124K year Software Engineer līmenim līdz CHF 159K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Zurich Area pakete kopā ir CHF 133K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swisscom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swisscom?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots DevOps inženieris pozīcijai Swisscom in Greater Zurich Area, ir gada kopējā atlīdzība CHF 166,043. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Swisscom DevOps inženieris pozīcijai in Greater Zurich Area, ir CHF 136,460.

Citi resursi