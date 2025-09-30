Uzņēmumu katalogs
Swiss Re
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Cybersecurity Analyst

  • Visas Cybersecurity Analyst algas

Swiss Re Cybersecurity Analyst Algas

Mediānā Cybersecurity Analyst atlīdzības pakete Swiss Re kopā ir CHF 147K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiss Re kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Kopā gadā
CHF 147K
Līmenis
L3
Pamatalga
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonuss
CHF 14.3K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swiss Re?

CHF 134K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CHF 25.2K+ (dažreiz CHF 252K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Cybersecurity Analyst piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy jobFamilies.Cybersecurity Analyst pozícióra a Swiss Re cégnél évi CHF 176,288 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Swiss Re cégnél a jobFamilies.Cybersecurity Analyst szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 149,108.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Swiss Re

Saistītie uzņēmumi

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi