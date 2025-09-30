Uzņēmumu katalogs
Swiss Re Produkta vadītājs Algas

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in Switzerland pakete Swiss Re kopā ir CHF 160K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiss Re kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Kopā gadā
CHF 160K
Līmenis
Senior Product Manager
Pamatalga
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonuss
CHF 18.2K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swiss Re?

CHF 134K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Prakses algas

The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 361,157. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Produkta vadītājs role in Switzerland is CHF 159,539.

