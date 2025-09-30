Uzņēmumu katalogs
Swiss Re
Swiss Re Biznesa analītiķis Algas

Mediānā Biznesa analītiķis atlīdzības in Switzerland pakete Swiss Re kopā ir CHF 124K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiss Re kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Kopā gadā
CHF 124K
Līmenis
Senior
Pamatalga
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonuss
CHF 16.8K
Gadi uzņēmumā
8 Gadi
Darba pieredze
11 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swiss Re?

CHF 134K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Swiss Re in Switzerland, ir gada kopējā atlīdzība CHF 142,219. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Swiss Re Biznesa analītiķis pozīcijai in Switzerland, ir CHF 124,110.

Citi resursi