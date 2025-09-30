Uzņēmumu katalogs
Swiss Re
Swiss Re Aktuārs Algas

Mediānā Aktuārs atlīdzības in United States pakete Swiss Re kopā ir $157K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiss Re kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Kopā gadā
$157K
Līmenis
AVP
Pamatalga
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$18K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swiss Re?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aktuārs pozīcijai Swiss Re in United States, ir gada kopējā atlīdzība $295,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Swiss Re Aktuārs pozīcijai in United States, ir $159,000.

