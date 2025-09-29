Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Brazil pakete Swile kopā ir R$256K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swile kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kopā gadā
R$256K
Līmenis
L3
Pamatalga
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bonuss
R$50.4K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swile?

R$888K

Jaunākie algu pieteikumi
The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Swile in Brazil sits at a yearly total compensation of R$312,507. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swile for the Programmatūras inženieris role in Brazil is R$256,155.

Citi resursi