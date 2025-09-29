Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in India Swiggy svārstās no ₹89.8K year Engineering Manager līmenim līdz ₹127K year Senior Engineering Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹96.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiggy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Swiggy uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
