Swiggy Personāla atlases speciālists Algas

Personāla atlases speciālists atlīdzība in India Swiggy kopā ir ₹26.9K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹13.8K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiggy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L6
Recruiter I
₹26.9K
₹23.4K
₹3.5K
₹0
L7
Recruiter II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
Recruiter III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Recruiter IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Swiggy uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Swiggy in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹47,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Swiggy Personāla atlases speciālists pozīcijai in India, ir ₹13,775.

