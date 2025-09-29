Uzņēmumu katalogs
Swiggy
Swiggy Štāba vadītājs Algas

Vidējā Štāba vadītājs kopējā atlīdzība in India Swiggy svārstās no ₹98K līdz ₹134K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiggy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹105K - ₹127K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹98K₹105K₹127K₹134K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Swiggy uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Štāba vadītājs pozīcijai Swiggy in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹133,708. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Swiggy Štāba vadītājs pozīcijai in India, ir ₹97,976.

