Biznesa analītiķis atlīdzība in India Swiggy svārstās no ₹16.3K year L6 līmenim līdz ₹70.8K year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹19.2K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swiggy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L6
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Swiggy uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
