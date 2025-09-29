Uzņēmumu katalogs
Swayable
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas vadītājs

  • Visas Programmatūras inženierijas vadītājs algas

Swayable Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in United States pakete Swayable kopā ir $225K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Swayable kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Kopā gadā
$225K
Līmenis
Engineering Manager
Pamatalga
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Swayable?

$160K

BUJ

