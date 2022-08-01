Uzņēmumu katalogs
StreamNative
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

StreamNative Algas

StreamNative algas svārstās no $70,350 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $452,250 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem StreamNative. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produkta vadītājs
Median $200K
Mārketings
$70.4K
Pārdošana
$452K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Programmatūras inženieris
$226K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots StreamNative, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $452,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots StreamNative, ir $212,827.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta StreamNative

Saistītie uzņēmumi

  • Apple
  • Uber
  • Google
  • Roblox
  • Lyft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi