Strategy by PwC Algas

Strategy by PwC algas svārstās no $20,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $333,858 Vadības konsultants augstākajā līmenī.

Vadības konsultants
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Grāmatvedis
$77.6K
Biznesa analītiķis
$65.6K

Datu zinātnieks
$70.4K
Produkta dizainers
$118K
Produkta vadītājs
$318K
Projektu vadītājs
$216K
Programmatūras inženieris
$20K
Risinājumu arhitekts
$91.8K
Riska kapitāla investoris
$254K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Strategy by PwC, ir Vadības konsultants at the Principal level ar gada kopējo atlīdzību $333,858. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Strategy by PwC, ir $164,375.

Citi resursi