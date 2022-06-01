Uzņēmumu katalogs
Strategic Education
Strategic Education Algas

Strategic Education algas svārstās no $52,260 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $180,900 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Strategic Education. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/26/2025

Produkta vadītājs
Median $137K
Administratīvais asistents
$52.3K
Datu zinātnes vadītājs
$181K

Produkta dizainers
$73.6K
Programmatūras inženieris
$58.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Strategic Education, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $180,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Strategic Education, ir $73,630.

