Uzņēmumu Katalogs
Strapi
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Strapi Algas

Strapi algu diapazons svārstās no $47,923 kopējā atalgojumā gadā Produkta vadītājs apakšējā galā līdz $80,685 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Strapi. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Produkta vadītājs
$47.9K
Programmatūras inženieris
$80.7K
Programmatūras inženieru vadītājs
$63.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Le rôle le mieux payé signalé chez Strapi est Programmatūras inženieris at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $80,685. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Strapi est de $63,700.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Strapi

Saistītie Uzņēmumi

  • Airbnb
  • Google
  • Tesla
  • Roblox
  • Apple
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi