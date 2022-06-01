Uzņēmumu katalogs
STR Algas

STR algas svārstās no $143,000 kopējā atlīdzībā gadā Mehānikas inženieris zemākajā līmenī līdz $205,774 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem STR. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/26/2025

Programmatūras inženieris
Median $145K

Pētnieks zinātnieks

Datu zinātnieks
Median $160K
Mehānikas inženieris
Median $143K

Projektu vadītājs
$206K
Risinājumu arhitekts
$196K

Cloud Security Architect

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots STR, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $205,774. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots STR, ir $160,000.

