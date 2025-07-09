Uzņēmumu katalogs
Storyblok
Storyblok Algas

Storyblok algas svārstās no $35,539 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $149,250 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Storyblok. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cilvēkresursi
$35.5K
Mārketings
$56.7K
Programmatūras inženieris
$149K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Storyblok, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $149,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Storyblok, ir $56,715.

