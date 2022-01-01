Uzņēmumu katalogs
Storyblocks
Storyblocks Algas

Storyblocks algas svārstās no $145,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $216,791 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Storyblocks. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/15/2025

Programmatūras inženieris
Median $145K
Datu zinātnes vadītājs
$215K
Datu zinātnieks
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produkta dizainers
$161K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Storyblocks, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $216,791. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Storyblocks, ir $187,882.

