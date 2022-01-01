STORD algas svārstās no $134,325 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $271,350 Štāba vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem STORD. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/26/2025
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
STORD uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
