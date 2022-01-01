Uzņēmumu katalogs
STORD
STORD Algas

STORD algas svārstās no $134,325 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $271,350 Štāba vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem STORD. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $167K

Full-Stack programmatūras inženieris

Štāba vadītājs
$271K
Datu zinātnieks
$164K

Produkta vadītājs
$202K
Tehnisko programmu vadītājs
$134K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

STORD uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots STORD, ir Štāba vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $271,350. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots STORD, ir $167,000.

