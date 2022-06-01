Uzņēmumu katalogs
StoneX Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

StoneX Group Algas

StoneX Group algas svārstās no $29,711 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $208,950 Mārketinga operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem StoneX Group. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $142K

Full-Stack programmatūras inženieris

Grāmatvedis
$52.3K
Biznesa analītiķis
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Datu zinātnieks
$29.7K
Mārketinga operācijas
$209K
Produkta dizainers
$58.3K
Produkta vadītājs
$206K
Pārdošana
$139K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$196K
Risinājumu arhitekts
$119K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots StoneX Group, ir Mārketinga operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $208,950. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots StoneX Group, ir $128,972.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta StoneX Group

Saistītie uzņēmumi

  • BBVA
  • IG Group
  • Stewart Title
  • Ocwen Financial
  • Paytm
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi